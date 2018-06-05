Бывшего мэра столицы Киргизии взяли под стражу по обвинению в коррупции

БИШКЕК, 5 июн – РИА Новости. Первомайский райсуд Киргизии вынес решение об изменении меры пресечения для обвиняемого в коррупции бывшего мэра столицы республики Кубанычбека Кулматова, он взят под стражу в зале суда, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности.

"Суд принял решение об изменении меры пресечения для Кулматова с подписки о невыезде на арест", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Кулматов в 2014 году, занимая пост мэра Бишкека, "незаконно использовал грантовые целевые средства на сумму 2 миллиона долларов", которые были предоставлены столице китайской компанией TBEA. По данным ГКНБ, средства были переданы киргизской стороне для строительства двух новых школ в регионах, однако позднее были перенаправлены в столичный муниципалитет для возведения школы в жилмассиве "Калыс Ордо".

Кулматов — сын советского и российского дипломата, считался одним из приближенных экс-президента Киргизия Алмазбека Атамбаева. Ранее во вторник суд арестовал еще одного соратника Атамбаева — экс-премьера Сапара Исакова.