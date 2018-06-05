Хорватия потребовала от соседних стран активнее заняться мигрантами

БЕЛГРАД, 5 июн – РИА Новости. Мигранты в Хорватию попадают не из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а из соседних безопасных государств, которые должны активнее участвовать в борьбе с миграционным кризисом, заявил во вторник министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Глава МВД Хорватии во вторник провел встречу в Люксембурге с комиссаром по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел ЕС Димитрисом Аврамопулосом. Главной темой разговора стала растущая волна нелегальных мигрантов, которые в подавляющем большинстве случаев проникают в Хорватию с территории соседней Боснии и Герцеговины (БиГ).

"Ситуация с ростом числа мигрантов может быть предотвращена только более активным участием Греции, Македонии, Албании, Черногории, Сербии и БиГ", — цитирует МВД Божиновича.

"Хорватия не граничит ни с Афганистаном, ни с Пакистаном, ни с Ираном. Она граничит с безопасными третьими странами, от которых ожидает выполнения всего, что в таких ситуациях необходимо соблюдать. Прежде всего, выполнения соглашения о реадмиссии, которое является наилучшим легальным методом контролировать процесс", — приводит ведомство слова министра.

В минувшее воскресенье министр Божинович заявил, что если страны ЕС, которые находятся западнее Хорватии на маршруте мигрантов, закроют свои границы, его страна не станет прибежищем или "горячей точкой".

По данным МВД Хорватии с начала года до мая полиция задержала более 1,7 тысячи человек при попытке нелегального переходя госграницы. На территории соседнего пограничного Унско-санского кантона БиГ возможности попасть в страны ЕС ожидает еще около 2,1 тысячи мигрантов из Сирии, Афганистана, Пакистана и Ирана. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.