Хорватия потребовала от соседних стран активнее заняться мигрантами

БЕЛГРАД, 5 июн – РИА Новости. Мигранты в Хорватию попадают не из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а из соседних безопасных государств, которые должны активнее участвовать в борьбе с миграционным кризисом, заявил во вторник министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.
"Ситуация с ростом числа мигрантов может быть предотвращена только более активным участием Греции, Македонии, Албании, Черногории, Сербии и БиГ", — цитирует МВД Божиновича.
"Хорватия не граничит ни с Афганистаном, ни с Пакистаном, ни с Ираном. Она граничит с безопасными третьими странами, от которых ожидает выполнения всего, что в таких ситуациях необходимо соблюдать. Прежде всего, выполнения соглашения о реадмиссии, которое является наилучшим легальным методом контролировать процесс", — приводит ведомство слова министра.
По данным МВД Хорватии с начала года до мая полиция задержала более 1,7 тысячи человек при попытке нелегального переходя госграницы. На территории соседнего пограничного Унско-санского кантона БиГ возможности попасть в страны ЕС ожидает еще около 2,1 тысячи мигрантов из Сирии, Афганистана, Пакистана и Ирана. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.