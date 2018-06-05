ОБСЕ приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ временно приостановит усиленный мониторинг ротации смен рабочих на Донецкой фильтровальной станции в связи с непрекращающимися нарушениями со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ будет проводить усиленный мониторинг пересменки рабочих на донецкой фильтровальной станции после инцидента с обстрелом со стороны ВСУ автобуса с рабочими станции, который произошел 17 апреля.

"Завтра, 6 июня, в связи с непрекращающимися фактами нарушений режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции миссия ОБСЕ временно приостановит усиленный мониторинг во время ротации дежурных смен станции", — заявил представитель ведомства.

Также в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что в случае дальнейших провокаций со стороны силовиков и отказе сотрудников станции выезжать без усиленного мониторинга сотрудников ОБСЕ может произойти остановка Донецкой фильтровальной станции с последующей консервацией объекта.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.