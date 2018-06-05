Бывшего премьера Киргизии арестовали по обвинению в коррупции

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков арестован по обвинению в коррупции, сообщила во вторник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"Пятого июня 2018 года Первомайским районным судом города Бишкек изменена мера пресечения бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову в виде содержания в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, Исакову также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в рамках расследуемого уголовного дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Парламент Киргизии в апреле вынес вотум недоверия правительству Сапара Исакова по итогам его отчета за 2017 год. Самый молодой по составу кабинет министров под руководством сорокалетнего Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. Это первая в истории Киргизии отставка правительства в связи с вотумом недоверия.

По данным ГКНБ, Исаков в 2013 году, занимая пост завотделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента Алмазбека Атамбаева, при модернизации ТЭЦ Бишкека использовал свое положение и вместе с группой лиц пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе во время аномальных морозов. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить спустя неделю. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого ранее ГКНБ арестовал практически всех топ-менеджеров крупнейшей госкомпании "Электрические станции".

После аварии в Киргизии разразился крупный скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. Модернизированные котлы теплоцентрали были сданы в эксплуатацию в сентябре прошлого года.