Трамп назвал практику разлучения семей нелегалов в США ошибкой демпартии

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов.

Ранее УВКПЧ ООН обвинило США в серьезных нарушениях прав детей на южной границе страны, отметив, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.

"Разлучение семей на границе – это ошибка плохого законодательства, принятого демократами. Законы о безопасности на границе должны быть изменены, но демократы не могут прийти к согласию по своему закону. Начали (строить – ред.) стену", — написал Трамп в Twitter.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.