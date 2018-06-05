Полиция рассказала о состоянии пострадавших во время инцидента в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Мария Табак. Состояние всех троих пострадавших во время инцидента в Солсбери продолжает улучшаться, говорится в заявлении Столичной полиции Лондона.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

"Сергей и Юлия Скрипаль провели несколько недель в критическом состоянии в больнице. К счастью, сейчас, уже после выписки из больницы, состояние их обоих улучшается… Ник Бейли, полицейский, находившийся в числе тех, кто первыми отреагировал на инцидент, также находился в серьезном состоянии после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом… После выписки из больницы 22 марта, состояние Ника улучшается, однако он пока не работает", — говорится в сообщении.

Полиция подчеркнула, что не будет касаться вопроса о мерах безопасности, принятых в отношении Скрипалей.

Скотланд-Ярд указывает, что в центре расследования остается дом Сергея Скрипаля, на ручке входной двери которого была обнаружена самая высокая концентрация вещества.