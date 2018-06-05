В ДНР заявили, что ополчение не продвигается в нейтральную зону в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подразделения ополчения полностью соблюдают договоренности и не продвигаются в нейтральную зону на линии соприкосновения.

"В Минске прописана одна единственная вещь: линия с координатами, с местами нахождения подразделений, которую нельзя пересекать. О серой зоне там не прописано ничего. Это нейтральная полоса, специально созданная для безопасности мирного населения… Для нас серая зона — это нейтралка. Мы ее не занимали. Мы войска с этой линии не сдвигали, мы не продвигали их вперёд. Украина нарушает основную часть минских договоренностей. Ее подразделения не находятся там, где прописано в минских договоренностях", — сказал журналистам Захарченко

Захарченко напомнил, что силы ДНР могут уничтожать подразделения и средства силовиков, которые будут угрожать мирному населению, и пояснил, что вопрос возвращения сил и средств на участки линии соприкосновения, откуда они были отведены, зависит от ситуации в этих районах.