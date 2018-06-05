В ООН обвинили США в нарушениях прав детей на южной границе страны

ЖЕНЕВА, 5 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило США в незаконном вторжении в частную жизнь семей и серьезных нарушениях прав детей на южной границе страны, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.

Она выразила сожаление в связи с внедрением "политики нулевой толерантности" на южных границах США. Люди, которые нелегально пытаются попасть на американскую территорию, подвергаются судебным преследованиям, у них отбирают маленьких детей.

"Практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка… Использование иммиграционных арестов и разделение семей как средства устрашения идет вразрез со стандартами и принципами в области прав человека. Интересы ребенка должны быть всегда на первом месте, в том числе в области регулирования миграции и других административных задач. Таким образом, большую озабоченность вызывает тот факт, что в США контроль в области миграции встал на первое место вместо эффективного ухода и защиты детей мигрантов", — заявила представитель УВКПЧ ООН.

Шамдасани отметила, что права детей в целом соблюдаются в США, но это единственная страна в мире, которая до сих пор не ратифицировала Конвенцию ООН по правам ребенка. Она призвала Вашингтон сделать это как можно скорее и соблюдать права детей.

По данным УВКПЧ ООН, с октября 2017 года несколько сотен детей были изъяты у своих семей. При этом такую практику представители американских властей применяли как к нелегальным мигрантам, так и к просителям убежища. В ООН отмечают, что большинство из тех, кто пытается пересечь границу с США, бегут из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора из-за насилия в своих странах, отсутствия стабильности, безопасности и нарушений своих прав.

"США должны незамедлительно остановить практику разделения семей и прекратить криминализировать то, что должно быть административным проступком – нелегальный въезд и пребывание в США. Мы призываем власти США принять альтернативные содержанию под стражей меры, чтобы позволить детям оставаться с семьями и обеспечить интересы детей, их право на свободу и жизнь в семье", — подчеркнула Шамдасани.