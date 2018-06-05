МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Полиция Харькова проверяет информацию о минировании пяти бизнес-центров в городе, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 5 июня около 12.10 (совпадает с мск). В сообщениях было указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, помещения осматривают следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.