Адвокат Савченко выступил за ее повторный допрос на полиграфе

Надежда Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве. 14 мая 2018

Надежда Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве. 14 мая 2018

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Адвокат депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, Константин Глоба, выступил за ее повторный допрос на полиграфе.

В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти.

Как заявил адвокат пресс-службе Савченко, комментируя результаты экспертизы, следствие не дало заключения о том, что Надежде необходимо прекратить голодовку, также ему как защитнику не предоставили результаты экспертизы. По его словам, не было предоставлено доказательств, что Савченко владеет методикой, которая позволяет "обойти" полиграф.

"После этого СБУ делает громкое заявление о том, что все же первый полиграф удалось провести и экспертиза дала результаты. В заявлении говорится, что полиграф дал результаты частично на вопрос о приготовлении к преступлению, а вот на другие вопросы Савченко начала противодействовать полиграфу… Чтобы расставить все точки над "и", обращаюсь с ходатайствами о проведении полиграфа по инициативе Н. Савченко", — приводит пресс-служба слова Глобы на странице Савченко в Facebook.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.