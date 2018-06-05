Депутат ответил на заявления Джемилева об устроенной в Крыму засухе

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев своими заявлениями об искусственной засухе, устроенной Украиной в Крыму, уже наговорил на скамью подсудимых в Гааге, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее депутат Верховной рады и один из лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил интернет-порталу "Обозреватель", что перекрыв Северо-Крымский канал, Украина создала реальные "проблемы" с водой на полуострове.

"Своими заявлениями об искусственной засухе, устроенной Украиной в Крыму, Джемилев уже наговорил на скамью подсудимых в Гааге. И рядком с ним должно сесть все руководство "незалежной", потакавшее и организовавшее энергетическую, водную, транспортную блокаду российского Крыма", — сказал Белик.

При этом депутат сомневается, что международные инстанции призовут Джемилева к ответу.

"Никто не тронет этого деятеля, потому что знаменитый международный трибунал работает "в одни ворота". Большинство западных экологических организаций, которые на грантовые деньги западных корпораций спасают собак, китов, обеспокоенных защитой прав насекомых, ни разу заинтересовались, как живет Крым в условиях водной блокады", — подчеркнул депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Экстремистская организация, запрещена в РФ