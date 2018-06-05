Депутат ответил на заявления Джемилева об устроенной в Крыму засухе

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев своими заявлениями об искусственной засухе, устроенной Украиной в Крыму, уже наговорил на скамью подсудимых в Гааге, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Своими заявлениями об искусственной засухе, устроенной Украиной в Крыму, Джемилев уже наговорил на скамью подсудимых в Гааге. И рядком с ним должно сесть все руководство "незалежной", потакавшее и организовавшее энергетическую, водную, транспортную блокаду российского Крыма", — сказал Белик.
При этом депутат сомневается, что международные инстанции призовут Джемилева к ответу.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
*Экстремистская организация, запрещена в РФ
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