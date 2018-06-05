В Эфиопии отменили режим ЧП в стране

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нижняя палата парламента Эфиопии Совет народных представителей во вторник одобрил досрочное прекращение действия режима чрезвычайного положения в стране, решение вступает в силу немедленно, сообщает местное издание The Reporter.

Ранее сообщалось, что в середине февраля правительство Эфиопии объявило о введении режима чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев после того, как экс-премьер страны Хайлемариам Десалень подал в отставку.

Решение о прекращении ЧП было принято большинством голосов, при восьми воздержавшихся.

Спикер палаты представителей Муферият Кемиль (Muferiyat Kemil) также распорядился провести полномасштабное расследование предполагаемых нарушений прав человека в период, когда в стране действовал режим ЧП.

В начале апреля парламент Эфиопии утвердил на должность нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.