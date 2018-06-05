НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Глава комитета по законодательству, госустройству и безопасности законодательной думы Томской области Виталий Оглезнев назвал заявления экс-президента Эстонии о перспективах России потерять свои города в случае нападения на эту прибалтийскую страну политической риторикой, к которой не стоит относиться всерьез.

Ранее бывший эстонский президент Тоомас Генрик Ильвес заявил "Украинской правде", что Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом, Томском и Омском, если решит атаковать Эстонию. Он напомнил, что в НАТО действует норма, согласно которой нападение на одну из стран-членов приравнивается к нападению на все страны одновременно.

"На самом деле это достаточно забавное умозаключение, а особенно забавно это слышать от таких высокопоставленных лиц… Конечно, это политическая риторика, характерная, в первую очередь, для балтийских стран. Всерьез к этому относиться не стоит. Думаю, это не более чем пиар-заявление, за которым, с моей точки зрения, абсолютно ничего не стоит", — сказал депутат РИА Новости.

Оглезнев отметил, что эстонская диаспора действительно есть на территории Томской области, но она "не такая значительная". "А я бы даже сказал совсем незначительная, чтобы как-то себя позиционировать в таком межэтническом взаимодействии и пространстве", — добавил он.

"Поэтому я и думаю, что это просто голословное, идеологическое и больше пиар-заявление, чем какой-то серьезный аргумент, указывающий на правоту этой позиции. С другой стороны, мне приятно, что люди знают, где находится Томск и чем он отличается от Омска, хотя зачастую даже в России многим приходится уточнять, что имеется в виду — Томск или Омск", — добавил он.