МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Эквадор может поддержать заявку Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025", заявила председатель Национальной ассамблеи Республики Эквадор Элисабет Кабесас Герреро.

Встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с Кабесас Герреро состоялась во вторник в Госдуме.

"Хотел бы попросить вас, госпожа председатель, поддержать нашу заявку в Париже, когда будет решаться вопрос, где будет проводиться "Экспо-2025". Россия предложила провести "Экспо-2025" в Екатеринбурге. Это один из промышленных центров, крупнейший город России. Надеемся, что в случае поддержки нашей заявки мы эффективно проведем "Экспо-2025" в Екатеринбурге", — сказал Володин в ходе встречи.

"Как только я вернусь в Эквадор, мы обсудим организацию мероприятия, а также кандидатуру Екатеринбурга для проведения "Экспо-2025". И я уверена, что, учитывая то, что наши страны постоянно поддерживают друг друга, мы добьемся положительного результата", — ответила Кабесас Герреро.