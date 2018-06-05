Адвокат Януковича обвинил украинского замгенпрокурора в давлении на суд

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виталий Сердюк на заседании во вторник заявил, что сторона обвинения совершает давление на коллегию Оболонского районного суда Киева.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью украинским СМИ заявил, что приговор Януковичу по делу о госизмене может быть вынесен судом в течение месяца. Во вторник суд продолжил рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины.

"Мы просим подготовить и направить в Высший совет правосудия обращение относительно применения необходимых мер для обеспечения независимости суда", — сказал Сердюк на заседании, которое транслируют украинские телеканалы.

Такие заявления Енина, по мнению адвоката, являются давлением на суд. Также Сердюк попросил суд обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в частности, о вмешательстве Енина в судебную деятельность.

Председательствующий судья проигнорировал заявление адвоката и предложил ему "не захламлять материалы дела".

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.