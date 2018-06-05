Пекин рассчитывает на положительные результаты визита Путина в Китай

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Китай рассчитывает, что предстоящий в конце этой недели государственный визит в КНР российского президента Владимира Путина принесет положительные и важные результаты, а также придаст импульс развитию двусторонних отношений, сообщила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы надеемся, что визит российского президента в Китай будет успешным и принесет важные результаты, а также станет новым импульсом для развития отношений России и Китая", — заявила дипломат.

Как сообщалось ранее, российский лидер прибудет в Китай с госвизитом 8 июня, в ходе поездки он также примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 9-10 июня в городе Циндао.