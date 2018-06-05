В Минкоммерции Индии осудили введение односторонних торговых барьеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. Введение отдельными странами односторонних барьеров в торговле способно подорвать процесс восстановления мировой экономики, заявил на неформальной встрече глав минкоммерции стран ВТО в Париже министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.
Как отметил министр, последствия таких действий с точки зрения рабочей занятости, роста ВВП и темпов развития экономики "навредят всем", а также могут причинить непоправимый ущерб основанной на общепризнанных правилах системе многосторонней торговли, которая "выстраивались с большим трудом на протяжении многих лет".
В этой связи, резюмировал Прабху, наилучшим способом разрешения проблем, связанных с односторонними барьерами, стало бы их обсуждение на площадке ВТО.
Ранее Прабху заявил в интервью РИА Новости, что протекционизм и политика санкций не приносят желаемых результатов и неблагоприятно сказываются на глобальной экономике. По мнению министра, такого рода односторонние действия наносят ущерб большинству развивающихся и наименее развитых стран, поскольку подрывают многостороннюю систему торговли, а в особенности — деятельность ВТО, которая "обеспечивает справедливость и честность для всех своих членов".
В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран.