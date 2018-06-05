В Минкоммерции Индии осудили введение односторонних торговых барьеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. Введение отдельными странами односторонних барьеров в торговле способно подорвать процесс восстановления мировой экономики, заявил на неформальной встрече глав минкоммерции стран ВТО в Париже министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

"Что касается недавнего цикла односторонних торговых мер и предлагаемых в этой связи ответных мер, министр заявил, что такие действия могут остановить хрупкий процесс восстановления мировой экономики", — цитирует слова Прабху пресс-служба индийского ведомства.

Как отметил министр, последствия таких действий с точки зрения рабочей занятости, роста ВВП и темпов развития экономики "навредят всем", а также могут причинить непоправимый ущерб основанной на общепризнанных правилах системе многосторонней торговли, которая "выстраивались с большим трудом на протяжении многих лет".

В этой связи, резюмировал Прабху, наилучшим способом разрешения проблем, связанных с односторонними барьерами, стало бы их обсуждение на площадке ВТО.

Индийский министр последние несколько дней находился в Париже, где обсуждал со своими коллегами из стран-членов Всемирной торговой организации проблему растущего протекционизма, в том числе недавнее решение США ввести пошлины на сталь и алюминий.

Ранее Прабху заявил в интервью РИА Новости, что протекционизм и политика санкций не приносят желаемых результатов и неблагоприятно сказываются на глобальной экономике. По мнению министра, такого рода односторонние действия наносят ущерб большинству развивающихся и наименее развитых стран, поскольку подрывают многостороннюю систему торговли, а в особенности — деятельность ВТО, которая "обеспечивает справедливость и честность для всех своих членов".

В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран.