СБУ предотвратила кибератаку на представительство страны — члена НАТО

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран — членов Североатлантического альянса (НАТО), сообщила во вторник пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, кибератака на дипведомство стала возможной из-за несанкционированного использования информационных ресурсов министерства здравоохранения Украины. Правоохранительные службы зафиксировали факт нарушения должностными лицами одного из государственных предприятий министерства здравоохранения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем.

"Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения. В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после проверки руководство минздрава уволило генерального директора указанного предприятия, который подозревается в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем", ведется расследование.