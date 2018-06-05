Депутаты Госдумы и делегация Эквадора обсудили сотрудничество в образовании

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутаты ГД сделают все для того, чтобы убрать посредников в процессе получения образования гражданами Эквадора в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник в Госдуме состоялась встреча Володина с председателем Национальной Ассамблеи Республики Эквадор Элисабет Кабесас Герреро.

"Конечно, надо исключить посредников особенно в таком вопросе, как образовательные проекты. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы молодежь, приезжая из Эквадора, могла иметь такую возможность, минуя вот эти все промежуточные структуры, которые наверняка лишь усложняют и процесс получения образования, и оно для представителей Эквадора становится более затратным, поэтому барьеры нам необходимо эти убирать", — сказал Володин в ходе встречи.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что в данном случае нужно определить, кто является посредником, кто зарабатывает на образовании, а также выбрать способ выстраивания коммуникации в данной сфере.

"Россия — открытая страна. Нам важно, когда к нам приезжают получать образование, чтобы эти возможности были у всех", — добавил он.

Володин также попросил первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова "проанализировать эту ситуацию и изучить ее вместе с господином послом Эквадора в России". "Затем уже мы подумаем, что можно сделать для того, чтобы у молодежи из Эквадора было больше возможностей получать высшее образование здесь, в России, минуя, как вы говорите, посредников, которые стоят между будущим студентом и вузом", — заключил он.