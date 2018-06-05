Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время видеотрансляции на экране монитора в Святошинском районном суде Киева. Архивное фото

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время видеотрансляции на экране монитора в Святошинском районном суде Киева. Архивное фото

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил во вторник рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Суд ранее прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. На заседании во вторник запланирован допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.