Киев способен создавать проблемы только себе, заявили власти Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Киевские власти способны создавать нерешаемые проблемы только самим себе, а в Крыму уже давно забыли о поставках днепровской воды из Украины, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Он (Мустафа Джемилев) желаемое выдает за действительное. Мы о Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов, для того чтобы сельское хозяйство развивалось", — сказал Фикс.
При этом, по его словам, в республике действительно в некоторых районах аграрии пострадали из-за отсутствия дождей, но этот вопрос будет решен.
Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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