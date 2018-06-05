Киев способен создавать проблемы только себе, заявили власти Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Киевские власти способны создавать нерешаемые проблемы только самим себе, а в Крыму уже давно забыли о поставках днепровской воды из Украины, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее депутат Верховной рады и один из лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил интернет-порталу " Обозреватель ", что, перекрыв Северо-Крымский канал, Украина создала реальные проблемы с водой на полуострове.

"Он (Мустафа Джемилев) желаемое выдает за действительное. Мы о Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов, для того чтобы сельское хозяйство развивалось", — сказал Фикс.

При этом, по его словам, в республике действительно в некоторых районах аграрии пострадали из-за отсутствия дождей, но этот вопрос будет решен.

"Все это будет восстановлено, и (будет) оказана необходимая помощь. Пусть в Киеве сначала разберутся со своими реальными проблемами, которых в стране предостаточно по вине нынешних властей", — подчеркнул Фикс.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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