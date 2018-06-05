Адвокаты экс-премьера Малайзии Наджиба Разака расторгли с ним контракт

БАНГКОК, 5 июн – РИА Новости. Двое ведущих адвокатов, нанятых экс-премьером Малайзии Наджибом Разаком в ходе следствия по делу о коррупции в государственном инвестиционном фонде 1MDB, по которому ему могут быть вскоре предъявлены обвинения, расторгли свой контракт с бывшим главой правительства страны, сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star.

Юсоф Заинал Абиден, бывший высокопоставленный прокурор, а ныне один из ведущих адвокатов Малайзии, и его коллега известный адвокат по уголовным делам М. Пуравален сделали заявление о прекращении контракта о представлении интересов бывшего премьер-министра, сообщает газета.

Адвокаты заявили журналистам, что расстались с экс-премьером "дружески", не назвав причин прекращения контракта.

Это уже вторая группа адвокатов, отказавшихся представлять интересы Наджиба Разака в связи с расследованием по делу фонда 1MDB, обвинения по которому могут быть предъявлены в ближайшее время самому бывшему премьеру и ряду лиц из его ближайшего окружения.

Экс-премьер уже дважды давал показания национальной антикоррупционной комиссии Малайзии о необъясненном появлении на его счетах более десяти миллионов долларов, переведенных со счетов фонда 1MDB. Также, во время обысков в принадлежащих его семье домах и квартирах, полицейские обнаружили 28,6 миллиона долларов наличными, выяснением происхождения которых сейчас занимается следствие.

Во вторник утром для дачи показаний национальной антикоррупционной комиссии в здание комиссии в Куала-Лумпуре прибыла супруга экс-премьера Росма Мансор, сообщает The Star.

В понедельник министр внутренних дел Малайзии заявил, что специальная оперативно-следственная группа по расследованию коррупции в фонде 1MDB получила широкие полномочия и сама будет принимать решение, арестовывать ли бывшего премьер-министра, как подозреваемого по делу.

Специальная оперативно-следственная группа, работающая в здании национальной антикоррупционной комиссии Малайзии, состоит из высших руководителей антикоррупционной комиссии, генеральной прокуратуры, полиции безопасности и экспертов финансовых ведомств страны.

Злоупотребления в фонде 1MDB связывают с высокопоставленными функционерами прежнего правительства Малайзии во главе с экс-премьером Наджибом Разаком, ушедшими в отставку в мае этого года после поражения на выборах бывшей правящей коалиции "Национальный Фронт". Следствие по делу фонда, первоначально инициированное в 2011 году после публикации в СМИ документов, свидетельствующих о миллиардных хищениях в 1MDB, закрытое, и открытое вновь в 2015 году, было прекращено при правительстве Наджиба Разака незадолго до выборов 2018 года и возобновлено новыми властями после победы на выборах оппозиционной коалиции "Альянс Надежды" во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мухамадом, который занял пост премьер-министра.