Генпрокурор Вашингтона подал иск против Facebook из-за политических роликов

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон подал судебные иски против компаний Facebook и Google из-за несоблюдения ими закона штата в области политической рекламы.

Иски были поданы в Верховный суд округа Кинг из-за того, что компании не сохранили требуемую информацию о лицах и организациях, которые размещали политическую рекламу на их онлайн-платформах с 2013 года.

"Штат Вашингтон предпринимает эти меры для обеспечения соблюдения закона о финансировании и раскрытии информации. По крайней мере два раза Facebook не предоставила доступ к информации, требуемой законом для представления общественности. Ответчик — компания Google … не смогла получить и сохранить, а затем предоставить доступ к общедоступным документам проверки и книгам учета, в которых указана требуемая законом информация о политической рекламе, спонсируемой через онлайн-платформы Google", — говорится в исковых документах.

"Политические законы о раскрытии политической рекламы в Вашингтоне распространяются на всех, будь то газета небольшого города или крупная корпорация. Жители Вашингтона имеют право знать, кто платит за политическую рекламу, которую они видят", — сообщил Боб Фергюсон на своем сайте.

По словам Фергюсона, компании должны предоставлять информацию об имени человека или названии организации, спонсировавших рекламу, ее общую стоимость и способ оплаты, а также дату ее размещения.

Генпрокурор просит обеспечить необходимое наказание для компаний и принять меры в виде судебного запрета. Facebook и Google дается 20 дней на то, чтобы ответить на иски в установленном законом порядке.

Агентство Рейтер сообщает, что директор по управлению продуктами компании Facebook Роб Лезерн заявил, что компания намеревается быстро решить вопросы, связанные с иском.