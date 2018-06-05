Ливийские военные освободили большую часть Дерны от террористов

КАИР, 5 июн — РИА Новости. Ливийские военные заявили об освобождении трех четвертей территории города Дерна от террористов, операция по зачистке территории продолжается.

"Вооруженные силы взяли под свой контроль 75 процентов Дерны… Военные продолжают преследовать остатки террористических группировок в городе", — говорится в заявлении оперативного командования.

Командующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар в первых числах мая объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находившегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

По информации СМИ, сухопутные силы, атакующие Дерну, поддерживает авиация.

Дерна расположена в 1 тысяче километров к востоку от Триполи. Город находился под контролем альянса "Совет шуры моджахедов Дерны", в который входят группировки, связанные с "Аль-Каидой"*. Ранее город контролировали боевики ИГ*.

Город Дерна считается последним оплотом исламистов на востоке страны, который контролируют силы под командованием маршала Хафтара.

*Террористические организации, запрещенные в России.