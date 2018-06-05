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Первый в истории: жители Сан-Франциско выбирают нового мэра

02:5005.06.2018
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© AFP 2018 / Josh EdelsonФлаг США на фоне панорамы Сан-Франциско. Архивное фотоФлаг США на фоне панорамы Сан-Франциско. Архивное фото
© AFP 2018 / Josh Edelson

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Выборы мэра пройдут во вторник в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния. Несмотря на то, кто одержит победы, этот человек – он или она — войдет в историю за ту или иную "особенность".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Борьба за почетный и ответственный пост руководителя одного из самых известных городов США развернулась между экс-главой его надзорного совета и экс-мэром Лондон Брид, юристом и городским администратором Джейн Ким, а также бывшим законодателем штата Калифорния Марком Лено.

Цвет, раса и ориентация имеют значение

Победу, хотя и не безусловно, прочат первой — Брид. Если это произойдет, она станет первой афроамериканкой, избранной мэром Сан-Франциско. В целом же для США случай будет не уникальным – темнокожие женщины возглавляют столицу США Вашингтон, города Балтимор (штат Мэриленд) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Победа Ким будет более значимой в масштабе всей страны: в случае успеха кандидата-кореянки она станет первой американкой азиатского происхождения, занявшей пост мэра в США.

Если же горожане выберут Лено, он станет первым мэром в США, открыто заявившим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Победа любой из двух женщин-кандидатов будет укладываться в широкую кампанию за равенство полов, развернутую в США в последние годы. Как отмечают историки, женщина занимала пост мэра в Сан-Франциско, либеральном и демократическом центре США, лишь дважды. При этом оба раза, напоминает The Atlantic, этот пост доставался им в результате смерти действующего главы города, а не по итогам выборов.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Так, в 1978 году мэром стала нынешний сенатор, небезызвестная Дайэнн Файнстайн. Она закрепилась на посту и занимала его десятилетие, отслужив два срока подряд. Затем она, проиграв на губернаторских выборах, была избрана в сенат, где и остается до сих пор.

Брид, как и Файнстайн в свое время, возглавляет городской надзорный совет, поэтому именно ей перешел пост мэра после скоропостижной смерти в декабре прошлого года Эда Ли. Он, к слову, был первым азиатом на этом посту.

Сорокатрехлетняя Брид оставалась мэром в течение лишь шести недель, после чего была вынуждена покинуть кабинет градоначальника под давлением возглавляемого ею надзорного совета. Он, в том числе усилиями ее нынешней соперницы Ким, посчитал, что выполнение обязанностей мэра даст Брид незаконное преимущество над другими участниками гонки за звание главы города.

Пост мэра временно занял Марк Фаррел, белый мужчина, у которого есть жена-домохозяйка и двое детей. Отставка Брид многими была воспринята как проявление расизма.

Демократ-демократу рознь

Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Предвыборные платформы кандидатов (все трое представляют Демократическую партию) в целом схожи и соответствуют либеральным настроениями горожан: они поддерживают браки между представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, выступают за повышение минимальной оплаты труда и резко критикуют иммиграционную политику президента Дональда Трампа, защищая право Сан-Франциско быть так называемым городом-убежищем, власти которого не выдают федеральным властям незаконных иммигрантов.

Различия в программах больше касаются местных вопросов, в частности помощи бездомным и малоимущим. Так, пишет The Atlantic, Брид занимает наиболее умеренную позицию среди трех кандидатов.

Соперники критикуют ее за поддержку коммерческих застройщиков и финансирования со стороны крупного инвестиционного бизнеса. Объединившись против Брид, Ким и Лено записали совместный агитационный ролик.

Сама Брид заявляет о намерении расширить программу строительства социального жилья для помощи бездомным, обещает бороться с наркоманией, навести порядок на улицах. То же самое в целом обещают и ее соперники, только в виду более скромного финансирования своих кампаний заявляют об этом со значительно меньшим размахом.

Свой-чужой

Во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
© AP Photo / Ariana Cubillos
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Учитывая, что все три кандидата, каждый из которых представляет ту или иную социальную страту города, являются демократами, готовыми решать одни и те же проблемы, не малую роль в исходе гонки может сыграть происхождение каждого из них. Здесь преимущество есть только у Брид.

Ким, которую считают наиболее прогрессивным кандидатом, имеет в этой связи "слабинку": она родилась в Нью-Йорке и приехала в Калифорнию, поступив в Стэнфордский университет. Профессию юриста она выбрала неслучайно: дедушка 40-летней Ким был судьей в Сеуле, а ее отец после иммиграции в США работал судьей в Нью-Йорке.

Профессиональная деятельность кандидата, которая училась в престижных частных школах Нью-Йорка, началась в городском управлении образования Сан-Франциско. Затем она была избрана в надзорный совет города, где работала под руководством Брид.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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Последняя подчеркивает, что, в отличие от соперницы, является уроженкой Сан-Франциско, где воспитывалась бабушкой в нищете в предоставленной государством квартире. Одна из сестер Брид умерла от передозировки наркотиками, другая отбывает тюремный срок.

Лено, которому 66 лет, родился в штате Висконсин в семье русских евреев-иммигрантов. По приглашению сестры переехал в Сан-Франциско по окончании Еврейского института культуры и религии в Нью-Йорке. На протяжении последних 14 лет служил в сенате штата. Он активно выступает за борьбу с эпидемией СПИД, от которого в 1990 году скончался его партнер.

Из всех трех кандидатов именно Лено наиболее долго занимается политикой и пользуется широкой поддержкой зрелых избирателей, Ким популярна среди молодежи, Брид же поддержали крупнейшие представители тек-индустрии города, для которых безопасный и доступный Сан-Франциско является гарантией успеха.

Арифметика в духе Сан-Франциско: 2+3 = победа

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Несмотря на то, что Брид считают фаворитом предвыборной гонки, принятые в 2002 году правила проведения выборов в Сан-Франциско дают ее соперникам немалые шансы на победу. В ходе голосования горожане не просто указывают имя достойного, по их мнению, победы кандидата, но составляют рейтинг троих из них. Если по итогам выборов ни один кандидат не набирает большинство, вторая строчка рейтинга получает голоса тех, кто набрал наименьшее число голосов. Таким образом, победа определяется между двумя кандидатами, пост мэра получает тот, кто получил максимальное число голосов.

Учитывая это, в конце мая Ким и Лето объявили, что объединяют свои усилия, и агитировали электорат голосовать за них обоих, независимо от того, кто вызывает наибольшую симпатию. Брид на их инициативу ответила призывом указать ее имя на всех трех позициях и отказалась вступать в какие-либо союзы.

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Тузик Дворовый
А у нас все стабильно - господин Собянин был, есть и будет. Пока не сбежит в какую нибудь Швейцарию пчёл разводить...
02:55
05.06.2018
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