ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в Кабуле

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку в столице Афганистана Кабуле, сообщает агентство Рейтер.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около Кабульского университета, где в понедельник собрались ученые-богословы. По последним данным, 14 человек погибли, 17 получили ранения.

По данным правоохранительных органов, бомба взорвалась в машине, перевозившей арбузы. Другие подробности происшествия уточняются.

Позже в Кабуле произошел второй за день взрыв, три человека получили ранения. Ответственность за этот теракт пока ни одна группировка на себя не взяла.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.