Президент Гватемалы посещает пострадавшие от извержения вулкана районы

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Президент Гватемалы Джимми Моралес в понедельник посещает районы, пострадавшие от извержения вулкана Фуэго.

По последним официальным данным властей страны, в результате удара стихии погибли 33 человека, 46 получили ранения, эвакуировано 3,26 тысячи, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.

Как передает портал Prensa Libre, Моралес посетил одно из убежищ в городе Эскуинтла и пообщался с остающимися там гражданами. Вместе с супругой глава государства также осмотрел ход работ по ликвидации последствий извержения Фуэго.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Пепел, дым и огонь: Гватемала после извержения смертоносноого вулкана Фуэго