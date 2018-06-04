Президент Гватемалы посещает пострадавшие от извержения вулкана районы

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Президент Гватемалы Джимми Моралес в понедельник посещает районы, пострадавшие от извержения вулкана Фуэго.
По последним официальным данным властей страны, в результате удара стихии погибли 33 человека, 46 получили ранения, эвакуировано 3,26 тысячи, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.
Как передает портал Prensa Libre, Моралес посетил одно из убежищ в городе Эскуинтла и пообщался с остающимися там гражданами. Вместе с супругой глава государства также осмотрел ход работ по ликвидации последствий извержения Фуэго.