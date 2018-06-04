Белый дом не комментирует возможность встречи Путина и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Белый дом не комментирует возможность встречи российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сказала журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

На брифинге Сандерс спросили, как она отнесется к встрече Путина с Ким Чен Ыном, если она состоится в ближайшем будущем, и будет ли это способствовать саммиту, который хочет провести с Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп.

"Мы сосредоточены на встрече президента с Ким Чен Ыном, президент сообщит о своих взглядах Ким Чен Ыну напрямую, когда мы будем в Сингапуре. Мы будем сосредоточены на денуклеаризации", — ответила Сандерс.

Информации о том, будет ли глава КНДР Ким Чен Ын присутствовать на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), нет, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Путин, как ожидается, посетит Китай 8-10 июня и примет участие в работе саммита ШОС в Циндао. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Ким Чен Ына на саммите ШОС в настоящий момент не планируется.