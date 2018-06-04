МИД приветствует открытие бюро агентства Sputnik в Греции

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России приветствовало открытие представительства агентства Sputnik в Греции, отметив, что его работа будет способствовать росту взаимопонимания двух стран.

"Приветствуем состоявшееся 4 июня учреждение в Греции бюро информационного агентства "Спутник". Это, несомненно, заметное событие в российско-греческих отношениях. Открывается еще один канал распространения объективной и исчерпывающей информации о внутриполитической и социально-экономической жизни в Российской Федерации, ее внешнеполитических шагах и инициативах. Уверены, что появление в медийном поле такого источника информации будет способствовать росту взаимопонимания", — заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

По его словам, "этот шаг особенно актуален сейчас, когда через западные СМИ развернута информационная война против России".

"Европейское медийное пространство заполнено искажающими суть нашей политики фейковыми новостями. В этой связи хотели бы выразить признательность греческому руководству за стремление к интенсификации информационного обмена с нашей страной, готовность содействовать расширению присутствия российских СМИ в Греции и более полному ознакомлению общественности с реальным положением в России, чаяниями и надеждами россиян, принципами и целями внешней политики и действий Москвы на международной арене", — добавил представитель МИД.

Агентство Sputnik в понедельник, 4 июня, открыло редакционный центр в Афинах, это двадцать третье представительство Sputnik за рубежом и единственное российское информационное агентство, которое работает на греческом языке. Ранее Sputnik проводил исследование, в ходе которого выяснилось, что подавляющее большинство граждан Греции — 81% — заинтересованы в максимально разносторонней информации о происходящем в стране и мире.

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