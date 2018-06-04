Власти сообщают о 33 погибших при извержении вулкана в Гватемале

Эвакуация пострадавших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале. 3 июня 2018

Эвакуация пострадавших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале. 3 июня 2018

МЕХИКО, 4 июн — РИА Новости. Число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале пока составляет 33 человека, сообщает портал Prensa Libre со ссылкой на последние официальные данные национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.

Ранее служба муниципальных пожарных сообщала о 56 телах погибших, якобы обнаруженных ее сотрудниками. Агентство Рейтер приводило заявление главы национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяса, согласно которому число погибших в результате извержения вулкана составило 38 человек.

По последним данным службы, ранено 46 человек, эвакуировано 3,26 тысячи, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.