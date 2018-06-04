Пушков высмеял слова экс-главы Эстонии о потере Россией Санкт-Петербурга

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что в случае нападения на его страну Россия потеряет ряд крупных городов.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — сказал эстонский политик в интервью "Европейской правде".

Пушков в своем Twitter высмеял слова Ильвеса, отметив, что тому "впору выступать в КВН".

"Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу…" — написал сенатор.

Парламентарий заверил Ильвеса, что на Эстонию никто не собирается нападать, посоветовав бывшему главе страны "успокоиться".

Экс-глава Эстонии Ильвес развеселил. Ему впору выступать в КВН или в таллинском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу..А на Эстонию никто нападет. Пусть успокоится, скушает твикс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 июня 2018 г.

В последнее время в Прибалтике часто затрагивают тему якобы нарастающей "угрозы" со стороны России. В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о размещении военных контингентов альянса в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

Москва неоднократно подчеркивала, что ни на одну страну Североатлантического альянса нападать не намерена.