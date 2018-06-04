Аэропорт гватемальской столицы возобновил работу после извержения вулкана

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Аэропорт гватемальской столицы "Аурора" в понедельник возобновил работу после извержения вулкана Фуэго, засыпавшего пеплом взлетно-посадочную полосу, сообщает главное управление гражданской авиации страны.

В первую очередь аэропорт будет использоваться как отправная точка для доставки гуманитарной помощи и эвакуации пострадавших, отмечает управление. Для этой цели коммерческое объединение Aeroclub de Guatemala предоставило свои небольшие самолеты на безвозмездной основе.

Аэропорт также открыт для коммерческих рейсов, однако в течение дня возможны некоторые отставания от графика.

Из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. По последним данным, жертвами извержения стали около 40 человек, около 300 пострадали.