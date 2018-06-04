МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители делегаций на форуме "Развитие парламентаризма" заявили о давлении со стороны США и Великобритании на решение стран по высылке российских дипломатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией Катара в рамках форума.
"В ходе форума мы слышим со стороны стран, как на них оказывалось давление со стороны Соединенных Штатов Америки и Великобритании с целью принятия решения по отзыву соответственно из нашей страны и высылке из стран, которые они представляют, наших дипломатических работников. Это все было сделано на основании той лживой информации, которая была заявлена со стороны Великобритании по отношению к России", — сказал Володин.
Он также отметил, что часть стран поддались этому давлению, а другие сначала предпочли проверить информацию.
Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же, после чего еще ряд стран объявили о высылке российских дипломатов. В частности, США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.При этом Путин подчеркивал, что у России нет химического оружия, что подтверждено международными наблюдателями.