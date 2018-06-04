МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители делегаций на форуме "Развитие парламентаризма" заявили о давлении со стороны США и Великобритании на решение стран по высылке российских дипломатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией Катара в рамках форума.

Первый Международный форум по развитию парламентаризма проходит по инициативе Государственной думы РФ в Москве 4-5 июня на территории ВВЦ. Ожидается, что форум станет ежегодным событием для внешнеполитической повестки Госдумы.

"В ходе форума мы слышим со стороны стран, как на них оказывалось давление со стороны Соединенных Штатов Америки и Великобритании с целью принятия решения по отзыву соответственно из нашей страны и высылке из стран, которые они представляют, наших дипломатических работников. Это все было сделано на основании той лживой информации, которая была заявлена со стороны Великобритании по отношению к России", — сказал Володин.

Он также отметил, что часть стран поддались этому давлению, а другие сначала предпочли проверить информацию.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же, после чего еще ряд стран объявили о высылке российских дипломатов. В частности, США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.При этом Путин подчеркивал, что у России нет химического оружия, что подтверждено международными наблюдателями.