Данных о пострадавших при извержении вулкана в Гватемале россиянах нет

МЕХИКО, 4 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Данных о россиянах, которые могли пострадать при извержении вулкана Фуэго в Гватемале, нет, сообщил в понедельник РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в центральноамериканской стране Андрей Федоровых.
По его словам, посольство в курсе, что в Гватемале работает российская археологическая экспедиция, она находится в районе департамента Петен, а это далеко от вулкана Фуэго. "Думаю, они благополучно покинут территорию Гватемалы", — сказал дипломат.
Федоровых уточнил, что пострадали в основном небогатые жители районов, прилегающих к вулкану.
"Туристы эти места не посещают. Сейчас сезон дождей, так что туристов в этой части страны много не наблюдается", — отметил дипломат.
Из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. По последним данным, жертвами извержения стали около 40 человек, около 300 пострадали.