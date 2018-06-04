Данных о пострадавших при извержении вулкана в Гватемале россиянах нет

МЕХИКО, 4 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Данных о россиянах, которые могли пострадать при извержении вулкана Фуэго в Гватемале, нет, сообщил в понедельник РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в центральноамериканской стране Андрей Федоровых.

"Информации о пострадавших россиянах нет. Все погибшие и пострадавшие — граждане Гватемалы", — сказал Федоровых.

По его словам, посольство в курсе, что в Гватемале работает российская археологическая экспедиция, она находится в районе департамента Петен, а это далеко от вулкана Фуэго. "Думаю, они благополучно покинут территорию Гватемалы", — сказал дипломат.

Федоровых уточнил, что пострадали в основном небогатые жители районов, прилегающих к вулкану.

"Туристы эти места не посещают. Сейчас сезон дождей, так что туристов в этой части страны много не наблюдается", — отметил дипломат.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Пепел, дым и огонь: Гватемала после извержения смертоносноого вулкана Фуэго

Из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. По последним данным, жертвами извержения стали около 40 человек, около 300 пострадали.