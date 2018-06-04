Депутат Госдумы рассказал, что обеспечивает безопасность Эстонии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Безопасность Эстонии обеспечена не членством страны в НАТО, а миролюбивой политикой России, которая не собирается ни на кого нападать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее бывший эстонский президент Тоомас Генрик Ильвес заявил "Украинской правде", что Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами, если решит атаковать Эстонию. Он напомнил, что в НАТО действует норма, согласно которой нападение на одну из стран-членов ровняется к нападению на все страны одновременно.

"Хочется несколько по-иному сказать. Эстония может не беспокоиться за свою безопасность не оттого, что состоит в членах НАТО, а оттого, что ее сосед Россия — миролюбивая страна и не собирается ни на кого нападать. Россия со всеми странами поддерживает дружеские отношения, но поддерживает их на взаимовыгодных условиях, когда противоположная сторона тоже слышит Россию, когда происходит двусторонний разговор. Не членство в НАТО гарантирует безопасность Эстонии, а то, что у нее такой миролюбивый сосед", — сказал Красов.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.