Россия стала одной из тем переговоров генсека НАТО и лидера Черногории

БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что одной из тем обсуждения на состоявшихся в понедельник переговорах с президентом Черногории Мило Джукановичем стала Россия, альянс подтвердил позицию, что диалог с Москвой важен в условиях высокой напряженности.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

"Мы также обсуждали Россию. Мы согласились с тем, что наша политика двойного подхода — сдерживания и диалога — является правильной. На прошлой неделе я председательствовал на заседании Совета Россия-НАТО, и наш диалог с Россией еще более важен, когда напряженность высока", — заявил Столтенберг журналистам по итогам встречи.

По его словам, также обсуждалась подготовка к июльскому саммиту НАТО в Брюсселе.

"Мы будем продолжать повышать готовность наших сил, чтобы в нужное время в нужном месте были нужные силы", — сказал генсек альянса.

Он напомнил, что "завтра (5 июня) НАТО начнет патрулирование воздушного пространства Черногории самолетами из Италии и Греции", и поблагодарил Черногорию "за обязательство увеличить численность сил в составе учебной миссии в Афганистане".