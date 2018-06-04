В филиале российского вуза в Ташкенте объяснили отчисление студентов

ТАШКЕНТ, 4 июня – РИА Новости. В ташкентском филиале Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина назвали законным массовое отчисление студентов, сообщает Sputnik Узбекистан.

Учащиеся направили в СМИ письмо с жалобой на то, что из вуза отчислили 25 человек: 24 за одну и более академические задолженности и еще одного за дисциплинарные нарушения. Студенты считают отчисление "безосновательным, бездоказательным и незаконным". По их мнению, за академические задолженности их могли оставить на второй год, но никак не отчислить.

"Да, эти студенты были отчислены. Только их количество не 25, а 22. 23-й был отчислен из-за того, что нарушил внутренние правила университета. Эти студенты обращались по всем инстанциям, они писали и в Минвуз, и на портал президента, но им был дан уже ответ, что они были отчислены по праву", — заявил Sputnik декан факультета Шавкат Равилов.

Равилов рассказал, что отчисленные студенты трижды нанимали адвокатов, но юристы, рассмотревшие все документы, предоставленные вузом, пришли к выводу, что учащиеся, которые обратились к ним, не правы. По словам декана, это дело также изучала Генеральная прокуратура Узбекистана и тоже пришла к выводу, что приказ об отчислении был принят законно.

Равилов добавил, что все отчисленные студенты получили законные две попытки сдать зачеты и экзамены, по которым у них были долги, однако не сумели ими воспользоваться.

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