ООН расследует инцидент с судном миссии в йеменской порту Ходейда

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ООН расследует инцидент с высадкой неизвестных людей на судно миссии всемирной организации в йеменском порту Ходейда, сообщил агентству Рейтер заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Ранее пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена ситуацией вокруг порта Ходейда на западе Йемена. Сотрудники ООН начали предпринимать меры предосторожности с точки зрения сворачивания помощи и пересмотра плана действий в чрезвычайных обстоятельствах в случае дальнейшей эскалации ситуации.

"Случился инцидент. Мы не знаем, кто за него ответственный, мы расследуем (дело — ред.) и инцидент исчерпан", — заявил Лоукок.

Комментируя вопрос о возможном нападении коалиции во главе с Саудовской Аравией на порт, Лоукок заявил, что не существует более важного порта, чем Ходейда. Все, что ставит под вопрос операцию в Ходейде, будет причиной глубокого беспокойства, отметил замгенсека ООН.

Ходейда, по заявлениям сторонников йеменского правительства и арабской коалиции, является основным источником поставок оружия повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситам). Вблизи располагается также важный для мирового судоходства Баб-эль-Мандебский пролив. В последние дни ситуация вокруг порта стала напряженной.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.