Браудер заявил, что Дания не гарантирует ему безопасный въезд в страну

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британский финансист Уильям Браудер утверждает, что власти Дании не гарантируют ему безопасного прибытия в страну, где он планирует побывать на парламентских слушаниях по "акту Магнитского".
"Министр юстиции Дании Сорен Папе Поульсен отклонил мой запрос на безопасный въезд в Данию, чтобы выступить на слушаниях по "акту Магнитского" в парламенте. Он любезно заявил, что выслушает обе стороны, если они получат от России запрос на мою экстрадицию. Я все равно поеду", — написал Браудер в Twitter.
Браудер прикрепил к своему сообщению предполагаемую копию ответа главы минюста датскому политику Михаэлю Острупу Йенсену. В этом письме министр сообщает, что прокуратура страны знает о визите Браудера и примет необходимые меры в случае, если получит запрос на его экстрадицию.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.