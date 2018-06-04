Браудер заявил, что Дания не гарантирует ему безопасный въезд в страну

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британский финансист Уильям Браудер утверждает, что власти Дании не гарантируют ему безопасного прибытия в страну, где он планирует побывать на парламентских слушаниях по "акту Магнитского".

На прошлой неделе Браудер был задержан в Мадриде по ордеру Интерпола. Позже в Национальной полиции Испании заявили, что Браудера отпустили после проверки, поскольку документ не имел надлежащей юридической силы. При этом организация заявила, что никогда не выдавала такого ордера. По словам финансиста, российская сторона рассылала уведомления о его аресте через систему Интерпола, но в обход его контрольных инстанций. В этой связи Браудер выразил опасения, что может быть арестован во время своего визита в Данию 6 июня.

"Министр юстиции Дании Сорен Папе Поульсен отклонил мой запрос на безопасный въезд в Данию, чтобы выступить на слушаниях по "акту Магнитского" в парламенте. Он любезно заявил, что выслушает обе стороны, если они получат от России запрос на мою экстрадицию. Я все равно поеду", — написал Браудер в Twitter.

Браудер прикрепил к своему сообщению предполагаемую копию ответа главы минюста датскому политику Михаэлю Острупу Йенсену. В этом письме министр сообщает, что прокуратура страны знает о визите Браудера и примет необходимые меры в случае, если получит запрос на его экстрадицию.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.