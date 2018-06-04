МАГАТЭ готово возобновить проверки в КНДР в течение нескольких недель

Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний (153)

ВЕНА, 4 июн — РИА Новости. МАГАТЭ сможет возобновить проверки в КНДР через несколько недель после получения санкции совета управляющих агентства, заявил гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано.

Ранее он заявил, что МАГАТЭ готово к верификации ядерной программы КНДР в случае достижения политического соглашения между соответствующими странами.

"Трудно предсказать развитие ситуации. Но мы сможем возобновить проверки в короткий срок, в течение недель, не месяцев, как только на это будет санкция совета управляющих", — сказал Амано журналистам на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ — единственная международная организация, обладающая опытом и возможностью проводить ядерные проверки.

"У нас нет проблем ни с одной страной. Если будет такой запрос, МАГАТЭ готово заняться проверочной деятельностью", — отметил Амано.

Он добавил, что размер потенциальной операции в КНДР предугадать трудно, однако агентство готово мобилизовать большое количество экспертов, если возникнет реальная необходимость.