МАГАТЭ готово возобновить проверки в КНДР в течение нескольких недель

ВЕНА, 4 июн — РИА Новости. МАГАТЭ сможет возобновить проверки в КНДР через несколько недель после получения санкции совета управляющих агентства, заявил гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано.
"Трудно предсказать развитие ситуации. Но мы сможем возобновить проверки в короткий срок, в течение недель, не месяцев, как только на это будет санкция совета управляющих", — сказал Амано журналистам на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что МАГАТЭ — единственная международная организация, обладающая опытом и возможностью проводить ядерные проверки.
"У нас нет проблем ни с одной страной. Если будет такой запрос, МАГАТЭ готово заняться проверочной деятельностью", — отметил Амано.
Он добавил, что размер потенциальной операции в КНДР предугадать трудно, однако агентство готово мобилизовать большое количество экспертов, если возникнет реальная необходимость.