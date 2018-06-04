ВСУ сорвали пересменку на Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Рабочая смена Донецкой фильтровальной станции вторые сутки остается на рабочих местах из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник в пресс-службе Минстроя и ЖКХ самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило на прошлой неделе о срыве пересменки на Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов. В понедельник в компании "Вода Донбасса" заявили, что если ситуация в этом районе не стабилизируется, Донецкая фильтровальная станция может остановить работу.

"Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отказались содействовать пересменке работников Донецкой фильтровальной станции (ДФС) из-за обстрелов. Рабочая смена ДФС вынуждено осталась работать на вторые сутки", — приводит слова директора департамента Минстроя и ЖКХ ДНР Дениса Чуприны пресс-служба ведомства. По его словам, на данный момент станция работает в штатном режиме, угрозы ее остановки нет. Чуприна отметил, что если не будут соблюдаться гарантии безопасности сотрудников, то риск остановки Донецкой фильтровальной станции "достаточно высок".

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.