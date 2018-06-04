Инцидент в Солсбери обойдется местной полиции в 7,5 миллиона фунтов

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Мария Табак. Инцидент в Солсбери будет стоить полиции графства Уилтшир 7,5 миллиона фунтов, полиция просит МВД Британии покрыть эти расходы, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы полиции Уилтшира и Суиндона Ангуса Макферсона.

Согласно заявлениям британских властей, 4 марта в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Расследование начала полиция Уилтшира, однако позднее контроль над расследованием был передан Скотланд-Ярду. Местная полиция, однако, продолжает помогать коллегам в расследовании инцидента, в обеспечении охраны городских объектов.

"Нападение с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери три месяца назад стало беспрецедентным инцидентом для нашей полиции, что означает существенные затраты в связи с масштабом расследования. На данном этапе мы оцениваем, что общая стоимость операции полиции Уилтшира составит 7,5 миллиона фунтов стерлингов", — говорится в заявлении.

"Я хочу заверить общественность, что я прошу МВД Великобритании покрыть все наши расходы", — отметил Макферсон.

Он напомнил, что правительство ранее согласилось выделить специальный грант в размере 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

"Я рассчитываю, что дополнительные расходы также будут покрыты в этом финансовом году", — отметил Макферсон.

Он выразил глубокую благодарность своим сотрудникам и населению Солсбери за проявленные стойкость и мужество.