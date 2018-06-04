В Днепре автомобиль въехал в остановку

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в городе Днепр (бывший Днепропетровск), один человек погиб и двое пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Около 13.00 (совпадает с мск) на улице Набережная Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda. Предварительно установлено, что автомобиль, который двигался из центра, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке, еще одна женщина и водитель автомобиля Skoda получили травмы, их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.