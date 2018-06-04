Посольство России продолжит добиваться от Лондона ответов по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне продолжит добиваться от властей Великобритании ответов на вопросы, поставленных ранее по делу Скрипалей, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь дипмиссии.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

"К сожалению, говорить о каком-либо взаимодействии с официальным Лондоном по делу Скрипалей не приходится. Его попросту нет", — сказал он, напомнив, что сегодня исполняется три месяца с момента отравления Скрипалей.

Он отметил, что, выдвинув в адрес РФ серьезные и бездоказательные обвинения, британские власти отказываются от любого сотрудничества с Россией как на двустороннем, так и международном уровне, хотя Следственный комитет РФ оперативно открыл по факту отравления Скрипалей уголовное дело и запросил правовую помощь у британской стороны.

"Обращают на себя внимание действия британских властей, скрывающих от общественности любую информацию о ходе следствия, протекающего в атмосфере секретности. Многочисленные попытки России обсудить данный вопрос остаются без ответа. Грубо нарушаются положения консульских конвенций, касающихся обеспечения доступа к пострадавшим российским гражданам", — сказал пресс-секретарь, отметив, что британские власти отказывают посольству в общении со Скрипалями.

"Это лишь усиливает наши подозрения о том, что Скрипали либо насильственно изолированы, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально. Намерены и далее добиваться от британской стороны исчерпывающих ответов на десятки вопросов, официально поставленных перед ней в направленных в МИД Великобритании дипломатических нотах", — отметил он.