Ушаков рассказал о переводе ситуации вокруг КНДР в дипломатическое русло

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. РФ удовлетворена, что ситуацию вокруг КНДР удалось перевести в дипломатическое русло, это стало возможным в том числе благодаря реализации дорожной карты, согласованной ранее Москвой и Пекином, заявил в понедельник помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы весьма удовлетворены, что эта карта реализуется в том плане, что она предусматривает перевод всей дискуссии по чувствительному вопросу в политико-дипломатическое русло. Сейчас это удалось, это как мы считаем, результат нашей совместной с китайцами работы", — сказал Ушаков на брифинге.