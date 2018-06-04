Трамп назвал неприемлемыми пошлины КНР и Канады на сельхозпродукцию из США

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемыми пошлины на американскую сельхозпродукцию со стороны властей Китая и Канады.

"Китай уже облагает наши соевые бобы пошлиной в 16%. Канада располагает всеми видами торговых барьеров на нашу сельхозпродукцию. Это неприемлемо!", — написал Трамп в Twitter.

По мнению президента, США в прошлом заключили настолько плохие торговые сделки, что "теперь могут только выиграть".

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы.

В прошлый четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.