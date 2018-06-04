Россия регулярно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь, заявил Ушаков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия регулярно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь, в том числе 15 мая республиканскому Комитету по чрезвычайным ситуациям была передана тяжелая и спецтехника на сумму более полутора миллионов долларов, заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В 2017 году в счет взносов России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН республике (Таджикистан) выделено 9 миллиардов долларов. 15 мая Комитету по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана передана тяжелая и специальная техника на сумму 1,65 млн долларов", — сказал Ушаков журналистам в преддверии запланированной на 9 июня встречи президентов РФ и Таджикистана "на полях" саммита ШОС в Циндао.