Путин и Си Цзиньпин обсудят в ходе переговоров в Китае ситуацию вокруг СВПД

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудят в ходе переговоров в Китае положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В ходе переговоров Путина с Си Цзиньпином запланирован обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая… положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — сказал Ушаков.

Помимо этого, по его словам, особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, формате Россия-Индия-Китай и "Большой двадцатки".

Кроме того, по словам Ушакова, будет затронута тема взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. "Эта тема постоянно обсуждается на уровне президента и председателя", — добавил он.