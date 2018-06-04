ПРЕТОРИЯ, 4 июн — РИА Новости. Россия и Китай приветствуют любые действия, которые позволяют преодолеть конфронтацию и создают условия для денуклеаризации на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что со своим китайским коллегой он обсуждал, в том числе, возможную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, намеченную на 12 июня в Сингапуре.

"Мы приветствуем вместе с Китаем любые действия, любые шаги, которые позволяют преодолевать недоверие, позволяют преодолевать конфронтационные тенденции и выстраивать условия для нормализации отношений и для движения к полной денуклеаризации всего Корейского полуострова. И в более широком плане для того, чтобы на завершающем этапе этого процесса — надеюсь, что этот процесс не сорвется, хотя шансы не стопроцентные — и на завершающем этапе этого процесса придется договариваться об общих принципах и гарантиях мира, стабильности и безопасности в Северо-Восточной Азии в целом", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС открылась в понедельник в Претории.

БРИКС — неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — основано в июне 2006 года.