МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Требования ограничить доступ России к базам данных Интерпола бессмысленные, позиция британских парламентариев по отношению к Москве основана на лжи о деле Скрипалей, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Ранее британские парламентарии призвали МВД страны потребовать ограничения доступа России к базам данных Интерпола, сообщила газета Daily Telegraph.

"Все эти требования о том, чтобы России что-то закрыть, они бессмысленны, потому что понятно, во-первых, что попытки изолировать Россию полностью провалились… Второе – это то, что крайне недружественная позиция британских парламентариев основана на лжи и дезинформации в связи с делом Скрипалей. Как только они узнают правду, они будут вынуждены извиниться перед Россией", — сказал Толстой РИА Новости, отметив, что убеждён в этом.

Вице-спикер Госдумы также заявил, что провал попыток изолировать Россию доказывает и Международный форум "Развитие парламентаризма".

Первый Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит по инициативе Государственной Думы в Москве 4-5 июня на территории ВВЦ. Ожидается, что форум станет ежегодным событием внешнеполитической повестки Госдумы.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.